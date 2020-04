Au vu des circonstances actuelles et à la suite des mesures de confinement prises par les autorités pour limiter la propagation de la pandémie COVID-19 et au Communiqué du CMF du 19.03.2020 relatif à la tenue des Assemblées Générales des sociétés faisant appel public à l’épargne, Tunisie Valeurs informe ses actionnaires que la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le 29 Avril 2020 sera tenue à distance. A cet effet, les actionnaires sont invités à privilégier leurs participations via un vote exprimé par courrier (Signature légalisée) ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale.

A cet effet, Tunisie Valeurs informe ses actionnaires que :

– Tous les documents afférents à cette assemblée sont consultables et téléchargeables, en ligne, à la disposition des actionnaires sur notre site web sur l’adresse suivante : www.tunisievaleurs.com.

– Les actionnaires sont invités à participer au vote via courrier (Signature légalisée) ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale. Un Formulaire unique de vote est téléchargeable sur notre site web susmentionné.

– Une fois rempli et signé, le Formulaire de vote par correspondance doit être adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique sur l’adresse mail suivante : ago@tunisievaleurs.com. La date limite de réception du Formulaire de vote dument rempli et signé est le 28.04.2020.

– Pour pouvoir participer, en vidéo conférence, à la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire, les actionnaires, qui le souhaitent, sont invités à communiquer leurs adresses mails pour pouvoir recevoir des invitations à cette vidéo conférence et ce, au plus tard le 24.04.2020 à l’adresse suivante : ago@tunisievaleurs.com.