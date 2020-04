Les députés à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont adopté, mardi 14 avril, le projet de loi relatif au transfert des propriétés, des droits et des engagements de l’Etat, relatifs aux postes frontaliers terrestres à l’Office national des postes frontaliers terrestres (ONPFT).

Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Anouar Maarouf, a rappelé que les postes frontaliers avec les frontières tuniso-algériennes sont au nombre de 10, en plus de deux postes frontaliers avec la Libye.

Répondant aux questions des députés, le ministre a précisé que l’Etat tunisien a décidé la création de l’ONPFT pour bien gérer ces postes et réaliser des investissements comme la création de zones de commerce et de services qui vont profiter aux régions situées aux frontières terrestres.

De son côté, le député Imed Ouled Jebril a indiqué que cette loi reflète des conflits d’intérêt et qu’elle n’est pas claire.

Par contre, son homologue Said Ferjani a salué ce projet de loi, proposant le regroupement des offices terrestre, aérien et maritime dans un seul office qui se charge de la sécurité régionale et de l’aspect développement.

De son côté, le député Samir Dilou a souligné l’impératif à moderniser les postes frontaliers pour qu’ils soient des pôles économiques et de développement, alors que le député Hatem Mliki a appelé à réfléchir à promouvoir le développement dans les zones frontalières.