Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a inauguré, mardi 14 avril 2020 au pôle technologique ” El Ghazala ” à l’Ariana, la première édition de la foire virtuelle des sciences et technologies ” Made in Tunisia “.

Cette foire est une sorte de plateforme tunisienne pour la recherche et le développement (rd-p.tn) qui regroupe toutes les initiatives de recherche et développement développées par des compétences tunisiennes dans le cadre des mesures prises pour la lutte contre la propagation du coronavirus en Tunisie.

Fakhfakh a, à cette occasion, salué les efforts de tous les ministères concernés par la recherche, la santé, les technologies de l’information et la transition numérique, qui ont mobilisé tous leurs moyens de recherche pour développer des solutions innovantes à même de soutenir la lutte contre le coronavirus.

Il a souligné l’importance de cette plateforme virtuelle dans le renforcement de la recherche de solutions visant à atteindre l’autosuffisance nationale dans des domaines vitaux, telles que la santé, l’agriculture, l’industrie, etc.

Il a également insisté sur la nécessité d’unir les efforts de lutte contre le coronavirus et de compter sur les compétences nationales pour trouver des solutions innovantes dans le domaine de la santé.

“La Tunisie devrait se doter d’une politique publique intelligente qui implique les experts, les académiciens, les étudiants et les porteurs des idées innovantes pour relever le défi de développement et renforcer ses systèmes économiques et sociaux dans tous les domaines”, a-t-il déclaré.

Cette foire virtuelle organisée à l’initiative du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en collaboration avec les ministères de la Santé publique, des Technologies de la communication, de l’Industrie et des PME, vise à développer les compétences tunisiennes dans les domaines des sciences, de la technologie et de l’innovation, en encourageant les chercheurs, les inventeurs et les porteurs d’idées innovantes.

Cette foire vise également, à établir le contact entre les porteurs de projets et d’idées avec les investisseurs, les industriels et les donneurs d’ordre afin de renforcer l’engagement collectif en faveur du secteur de la santé.

Elle a aussi pour objectif de doter le secteur industriel national d’idées et de projets lui permettant de développer des équipements et des outils médicaux et paramédicaux nécessaires dans la lutte contre la pandémie en comptant sur des compétences et des capacités nationales.

Cette foire est ouverte à tous les projets de développement de moyens de protection, d’outils et d’équipements médicaux et paramédicaux, de tests de dépistage, de services logistiques…

Les compétences tunisiennes à l’intérieur et à l’extérieur du pays peuvent y prendre part et y présenter leurs projets à travers la plateforme numérique mise en place à cette fin.

Une commission multidisciplinaire choisira les meilleurs projets et permettra une interaction virtuelle à leur sujet, pour tous les acteurs concernés et la société civile.