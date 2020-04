A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’art, demain 15 avril 2020, l’UNESCO, en partenariat avec le pionnier de la musique électronique, Jean Michel Jarre, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO et Président de la CISAC organise demain un débat mondial en ligne et une campagne sur les médias sociaux, le “ResiliArt Debate”, qui réunira des artistes et des acteurs clés de l’industrie pour tirer la sonnette d’alarme sur l’impact du COVID-19 sur les moyens de subsistance des artistes et des professionnels de la culture.

Le débat, organisé en partenariat avec la CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs) vise à inspirer l’élaboration de politiques et de mécanismes financiers susceptibles d’aider les créateurs et les collectivités à surmonter la crise.

Les créateurs et les travailleurs créatifs du monde entier notamment de la Tunisie sont appelés à se joindre aux échanges de ce débat et à inviter leurs collègues artistes à présenter les œuvres qu’ils produisent pendant le confinement dans le cadre d’une campagne sur les médias sociaux.

ResiliArt Debate met en lumière l’état des industries créatives en cette période de crise grâce à des discussions mondiales de haut niveau avec des professionnels clés de l’industrie. Le mouvement recueille également les expériences et les voix de la résilience des artistes – tant établis qu’émergents – sur les réseaux sociaux.

Ensemble, ces deux axes sensibilisent à l’ampleur de l’impact de COVID-19 sur le secteur et visent à soutenir les artistes pendant et après la crise.

Le débat mondial en ligne sera ouvert par Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, qui lancera les dialogues ResiliArt avec Ernesto Ottone R. (sous-directeur général de l’UNESCO pour la culture), Jean Michel Jarre (compositeur et interprète de musique électronique, président de la CISAC et ambassadeur de Bonne Volonté de l’UNESCO), Yasmina Khadra (écrivain), Deeya Khan (musicienne, réalisatrice de documentaires, ambassadrice de Bonne Volonté de l’UNESCO), Angélique Kidjo (auteure-compositrice, interprète, vice-présidente de la CISAC, ambassadrice internationale de l’UNICEF), Nina Obuljen-Korzinek (ministre de la Culture de la Croatie, violoniste) et Luis Puenzo (réalisateur, scénariste, vice-président de l’INCAA).

Face à cette situation d’urgence culturelle, les professionnels de la culture sont encouragés à joindre le mouvement et à reproduire les débats ResiliArt dans leurs régions respectives et dans leurs domaines d’expertise en suivant les lignes directrices accessibles au public.

Les ravages causés à l’ensemble de la chaîne de valeur de la culture auront un impact durable sur l’économie créative ; le mouvement ResiliArt vise à faire en sorte que les conversations, le partage des données et les efforts de sensibilisation se poursuivent bien après la fin de la pandémie.

Le lien vers le débat est unesco.org/resiliart-debate