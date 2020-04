L’Union européenne (UE) a décidé d’apporter aux pays partenaires un appui financier de plus de 15,6 milliards d’euros, dont 3,25 milliards seront destinés au continent africain, notamment les pays du voisinage en Afrique du Nord qui recevront une enveloppe de 1,19 milliard d’euros (environ 3,75 milliards de dinars).

Cette enveloppe de 15,6 milliards d’euros qui provient de ressources existantes de l’action extérieure s’inscrit dans le cadre des plans ciblés destinés à soutenir les efforts déployés par les pays partenaires pour faire face à la pandémie de COVID-19, indique un communiqué publié mercredi 8 avril sur le site de la Commission européenne.

Cette action collective de l’Union européenne a pour objectif de répondre à la crise sanitaire actuelle et aux besoins humanitaires qui en découlent.

Il s’agit aussi de renforcer les systèmes de santé, d’approvisionnement en eau et d’assainissement des pays partenaires, ainsi que de consolider les capacités de recherche et de préparation de ces pays face à la pandémie, et d’atténuer les conséquences socio-économiques de la crise.

En tant qu’acteur mondial et important et bailleur de fonds du système d’aide international, l’UE a souligné qu’elle œuvrera en faveur d’une réaction multilatérale coordonnée, en partenariat avec les Nations unies, les institutions financières internationales, ainsi que le G7 et le G20.

Et d’ajouter qu’elle continuera d’adapter sa réaction à l’évolution de la situation et de centrer son action sur les pays les plus touchés qui ont besoin d’une assistance sanitaire, notamment en Afrique, dans les pays du voisinage, dans les Balkans occidentaux, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi que dans certaines parties de l’Asie et du Pacifique, de l’Amérique latine et des Caraïbes.

L’action de l’UE ciblera essentiellement, les personnes les plus vulnérables, notamment les migrants, les réfugiés, les populations déplacées à l’intérieur de leur propre pays et leurs communautés d’accueil, et intégrera les objectifs stratégiques de l’Union énoncés dans le pacte vert et la stratégie numérique.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré, à cet égard, que “l’UE convoquera prochainement une conférence virtuelle des donateurs pour aider à lever les fonds nécessaires et soutenir l’action de l’Organisation mondiale de la santé en faveur des pays les plus vulnérables”.