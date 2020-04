Deux matchs de gala seront organisés en hommage au Sénégalais Pape Diouf, ancien président de l’Olympique Marseille, décédé mardi31 mars 2020 du coronavirus, a annoncé l’actuel sélectionneur du Togo, le Français Claude Le Roy, initiateur de l’opération.

“Pape aimait cette ville (Marseille) et la ville l’aimait. Il faudra d’ailleurs absolument organiser un match en son honneur à Marseille. Pareil à Dakar (son pays natal). J’ai d’ailleurs commencé à en parler à quelques personnes. Mais je suis sûr que tout le peuple marseillais serait content de lui rendre hommage. Pape mérite ça”, a indiqué Claude Le Roy dans des propos relayés par France Football.

Le technicien français décrie Pape Diouf comme étant quelqu’un qui était un “vrai amoureux” du football et un “très grand” agent de joueurs : “Le défunt a toujours été très triste de ne pas avoir pu ramener un titre à Marseille quand il était président, malgré l’incroyable travail qu’il avait fait dans le club”.

Sans donner de détails, plusieurs grands noms du football, anciens et nouveaux, sont déjà annoncés pour les deux rencontres de gala. Ce sera un amalgame de joueurs et stars, africains et européens, ayant surtout évolué sous sa coupe, à Marseille, dont il a été président de 2005 à 2009.