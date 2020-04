Nos confrères de BBC Afrique ont recensé six informations trompeuseslargement diffusées sur les réseaux sociaux dans les pays d’Afrique, et ce au moment où le nombre de cas de contamination au coronavirus augmente chaque jour.

Il s’agit de :

des Africains serviront de cobaye pour les vaccins

la peau noire est résistante au Covid-19

une tasse de thé noir guérit le coronavirus

se raser la barbe protège contre le virus

un prédicateur nigérian lutte contre le coronavirus

boire de la soupe au poivre est un remède.

De vaccins ne sont pas testés sur les Africains

On y lit pratiquement partout que “… les Africains vont servir de cobayes pour tester un nouveau vaccin contre le coronavirus”, indique BBC Afrique.

Bien évidemment, cette information est totalement fausse, car pour le moment “… il n’existe pas de vaccin contre le Covid-19 et seuls quelques essais cliniques sont en cours”, en Europe, en Chine et peut-être aux Etats-Unis.

La peau noire n’est pas résistante au Covid-19

Selon notre source, une autre fausse information est celle ayant trait à la résistance de la peau noire face au Covid-19. Cette rumeur tellement persistante que “le 13 mars, le ministre kenyan de la Santé a rejeté les rumeurs selon lesquelles ceux qui ont la peau noire ne peuvent pas attraper le coronavirus”, rapporte bbc.com.

Quant au professeur Thumbi Ndung’u de l’Ecole de médecine Nelson R Mandela de Durban en Afrique, il a déclaré: “il n’y a absolument aucune preuve pour étayer cette idée. D’ailleurs, nous savons que des personnes à la peau noire sont infectées”.

Une tasse de thé noir ne guérit pas le coronavirus

Certes, s’hydrater est indispensable pour rester en bonne santé, mais la consommation de thé noir n’a pas été approuvée comment “un remède ou un traitement pour le Covid-19”, comme le présentent, notamment dans certains pays d’Afrique centrale et orientale.

“Selon les médias locaux kenyans, des personnes ont reçu des appels téléphoniques leur conseillant de boire du thé pour éviter le coronavirus – et que si elles ne le faisaient pas, elles pourraient mourir de la maladie”. C’est ce qi’indique bbc.com, ajoutant que c’est un mythe qui a été propagé ailleurs et qui n’a aucun fondement médical ou scientifique.

Non, vous n’avez pas besoin de vous raser la barbe pour vous protéger contre le virus

Comme on l’a écrit sur nos colonnes i y a quelques jours (lire notre article), certains suggèrent que la barbe et la moustache peuvent être des vecteurs contaminants du virus corona. Mais BBC rapporte qu'”un vieux graphique créé par les autorités sanitaires américaines sur les poils du visage et les respirateurs a été utilisé à tort pour suggérer aux hommes de se raser la barbe pour éviter d’attraper le coronavirus”.

D’ailleurs, Punch, un journal nigerian, n’a pas hésité, il y a quelques semaines, de titrer: “Pour être à l’abri du coronavirus, rasez votre barbe, avertit le CDC” (Centres américains de contrôle des maladies)…

Un prédicateur nigérian lutte contre le coronavirus

L’avant-dernière désinformation en Afrique concerne un prédicateur évangélique nigérian qui prétend pouvoir guérir le virus. En effet, David Kingleo Elijah, de l’église du Mont Glorieux des Possibilités, a répondu des histoires en ligne après qu’une vidéo de lui disant qu’il allait partir en Chine pour “détruire” le virus a été mise en ligne sur YouTube et partagée sur d’autres plateformes.

Boire de la soupe au poivre n’est pas un remède

La dernière histoire farfelue concerne ce prédicateur nigérian, lui aussi, ayant poste une vidéo et une affiche, sur WhatSApp, où il affirme que “la soupe au poivre est un remède contre le coronavirus.

In fine, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a de cesse de répéter que l’épidémie a provoqué une “infodémie” d’informations fausses et trompeuses, rappelle BBC.

Ainsi, au Cap-Vert, un post a été diffusé sur les médias sociaux affirmant qu’un médecin brésilien avait recommandé le thé au fenouil comme remède contre le coronavirus. Cela a provoqué une ruée vers cette herbe sur les marchés locaux, selon l’AFP.

Idem pour la Tunisie où des rumeurs ont circulé sur les qualités curatives de l’ail contre le coronavirus: Résultat: le kilo de l’ail est monté jusqu’à 26 dinars contre 6 ans en moyenne.