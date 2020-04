L’Agence technique des transports terrestres (ATTT) a annoncé, jeudi, que suite à la prolongation de la période du confinement sanitaire général au 20 avril dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, il a été décidé de prolonger de trois mois la validité des permis de conduire y compris ceux provisoires délivrés conformément aux procédures en vigueur, les certificats de visite technique des véhicules, et les cartes d’exploitation des bus destinés au transport public régulier de personnes (urbain et régional), des taxis individuels et du transport rural ( y compris les cartes provisoires).

Cette prolongation concerne les documents dont la date de validité arrivera à échéance durant la période du confinement sanitaire général (du 22 mars au 19 avril 2020).