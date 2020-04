Kamel Ben-Naceur, ancien ministre de l’Industrie et figure connue de la planète Energie, vient d’être élu président de la prestigieuse Association mondiale des ingénieurs pétroliers (Society on petroleum Engeneer -SPE) pour l’année 2021. Ce qui confirme, encore une fois, la valeur compétences tunisiennes à l’international.

La présidence de Kamel Ben Naceur, première en Afrique du Nord et la troisième dans le monde arabe, couvrira une période de 3 ans (entre 2021 et 2023) et l’amènera à représenter le secteur du pétrole et du gaz devant les responsables mondiaux dans le domaine de l’énergie.

Une distinction qui honore l’expertise tunisienne et nous rend heureux, en ces temps presque apocalyptiques, nous changeant des informations morbides du Covid-19.

La SPE, précisons-le, regroupe près de 160 000 membres de par le monde, entre ingénieurs, techniciens et chercheurs. C’est l’une des plus grandes organisations professionnelles au monde, avec des antennes dans plus de 150 pays (incluant la Tunisie).

Elle compte également plus de 400 universités actives dans le secteur de l’énergie où étudient plus de 60 000 étudiants.

Elle organise des centaines de conférences et forums dans le monde, et édite les revues scientifiques et techniques les plus importantes et les plus suivies dans le domaine des hydrocarbures.

La Society of Petroleum Engineers (SPE) est une organisation professionnelle à but non lucratif dont la mission déclarée est de “collecter, diffuser et échanger des connaissances techniques concernant l’exploration, le développement et la production de ressources pétrolières et gazières et de technologies connexes dans l’intérêt public et offrir aux professionnels des possibilités d’améliorer leurs compétences techniques et professionnelles”.

La SPE fournit un forum mondial aux professionnels de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel (E&P) pour échanger des connaissances techniques et des meilleures pratiques.

Elle gère OnePetro et Petro Wiki, et organise plus de 100 événements chaque année à travers le monde toute en proposant des outils en ligne et des opportunités de formation aux professionnels du secteur énergétique.

La bibliothèque technique de SPE (OnePetro) contient plus de 200.000 articles techniques, produits des conférences et périodiques SPE, mis à la disposition de l’ensemble de l’industrie.

Kamel Ben-Naceur est PDG de Nomadia Energy Consulting, où il conseille sur les politiques énergétiques durables et l’économie ainsi que sur les perspectives énergétiques mondiales et régionales.

Il a travaillé comme économiste en chef pour une grande société pétrolière et gazière et une société de services pour les champs pétrolifères. Ben-Naceur a également travaillé en tant que directeur de l’Agence internationale de l’énergie.

Il a présidé nombre de comités mondiaux SPE, dont la gestion d’entreprise et le leadership. Il a également donné plusieurs cours SPE sur l’énergie mondiale, la réflexion stratégique et la planification.

Il a été directeur technique de la gestion et de l’information au conseil d’administration de SPE International de 2008 à 2011.

Ben-Naceur a également été conférencier distingué SPE de 2009 à 2010 et a reçu un prix de membre distingué SPE et un prix de service distingué SPE en 2014.

Kamel Ben Naceur a reçu plusieurs distinctions mondiales dans le domaine de l’énergie, incluant le Charles Rand Gold Memorial Award de l’American Institute of Mining Engineers (AIME) en 2019.

Il est coauteur de plus de 120 publications et 17 livres.

A.B.A