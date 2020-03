L’Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) a appelé avec insistance, les autorités de tutelle à s’assurer des conditions d’hébergement des personnes privées de leur liberté dans le contexte sanitaire que vit le pays et les mesures prises pour cerner la propagation du coronavirus.

Il s’agit, précise l’organisation dans une déclaration publiée mardi, des personnes dans les centres de détention et les postes de police et les personnes placées en garde à vue ainsi que les pensionnaires des centres de rééducation, des centres sociaux spécialisés et des centres des migrants.

L’organisation recommande un traitement équitable entre tous les Tunisiens en termes d’accès aux services de santé et de prévention de la propagation du coronavirus, et de se conformer aux conseils des experts dans ce domaine. Elle met en avant le besoin de mobiliser tous les moyens financiers et logistiques ainsi que les ressources humaines pour casser la chaîne de propagation du virus.

Toute nouvelle mesure est de nature à peser sur les personnes déjà privées de leur liberté, a alerté l’organisation qui estime que le recours à des mesures supplémentaires doit être justifié et avoir des fondements juridiques.

Les détenus placés en isolement sanitaire doivent accéder aux divers services et bénéficier d’un traitement digne, loin de toute forme de stigmatisation, lit-on de même source.

L’organisation met en avant l’utilité, en ce contexte sanitaire dans le pays, d’opter pour les peines alternatives dans le but de désengorger les établissements pénitentiaires.

Elle réitère la nécessité de fournir aux personnes en détention toutes les garanties juridiques devant les protéger contre la maltraitance, insistant sur leur droit d’être assistés d’un avocat, d’accéder aux soins et de recevoir la visite de leurs proches..