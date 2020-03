L’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts Beït al Hikma annonce le lancement de la deuxième session du Prix “Jeune chercheur” dans chacun des domaines des Sciences mathématiques, physiques et naturelles, des Sciences humaines et sociales, des Lettres, des Arts et des Etudes islamiques. Dans un communiqué rendu public, l’Académie Tunisienne Beït al Hikma, précise que le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 30 avril 2020.

Le règlement et les conditions d’attribution du Prix sont disponibles sur le site web de Beït al Hikma : www.beitalhikma.tn, rappelle la même source.

Le prix “Jeune Chercheur” est décerné aux chercheurs de moins de 40 ans. Il est destiné à encourager et motiver les jeunes chercheurs et à favoriser le développement et la valorisation de la recherche.