Sur intervention du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, auprès du président de la République et en accord avec le gouverneur de la Banque centrale et du président de l’Association Professionnelle des banques, on s’attend à un élargissement des catégories pouvant bénéficier d’un report du remboursement des échéances des crédits bancaires pendant une période de 3 mois.

Cet élargissement devrait permettre d’étendre cette mesure à un plus grand nombre de catégories de fonctionnaires, salariés et certains secteurs fragilisés par la crise actuelle du Corona.

Cet élargissement devrait être annoncé par la Banque centrale de Tunisie, qui précisera ses conditions d’application.

Une première mesure de report de paiement des échéances des crédits bancaires avait été annoncée par le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, au profit des clients dont le revenu ne dépasse pas 1000 dinars. Ce report devrait concerner les échéances du mois de mars à septembre 2020.