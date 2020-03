La Direction de l’enseigne BATAM décide la fermeture de ses points de vente, la suspension de son activité et des services y afférents en conformité avec la décision de confinement total adoptée par les autorités tunisiennes compétentes, pour la protection de tous face à l’épidémie de Covid-19.

Conscientes des enjeux et du travail essentiel de leurs collègues, les collaborateurs de l’enseigne rejoignent les magasins mg afin de fournir le soutien nécessaire aux équipes déjà déployées et ainsi continuer à servir les Tunisiens dans une période où les produits alimentaires, de nettoyage et d’hygiène sont la priorité de tous les foyers.

Les clients qui auraient besoin d’acquérir des produits d’électroménager pourront s’orienter vers les points de vente mg afin de bénéficier des services habituels.

La Direction de BATAM comme celle de mg réitèrent leur appel au respect absolu des instructions données par le Ministère de la Santé Publique et remercient leur clientèle pour leur fidélité et leur compréhension.