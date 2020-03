Le ministre des affaires locales, Lotfi Zitoune, a donné son approbation à la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales CPSCL d’allouer un appui financier exceptionnel aux municipalités d’un montant global de 2,4 millions de dinars dans le cadre du renforcement des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

Chaque conseil régional bénéficiera d’une enveloppe de 100 milles dinars, consacrée au soutien des interventions d’urgence assurées par les municipalités de la région, notamment les services d’hygiène.

Le ministère des Affaires locales a appelé les citoyens et la société civile à participer aux efforts consentis par les autorités publiques centrales, régionales et locales, pour faire face à la situation exceptionnelle que traverse le pays et préserver la santé des citoyens.

Le département a, aussi, salué les efforts fournis par les gouverneurs, les maires et les agents municipaux qui veillent à la propreté des villes, tout en soulignant la nécessité de prendre les précautions nécessaires pour protéger les éboueurs chargés de la propreté ainsi que les agents qui assurent les services municipaux.

Le ministère a également exhorté toutes les municipalités et le corps de la police environnementale en collaboration avec les organisations de la société civile à organiser des campagnes de sensibilisation dans les quartiers et les rues des villes ainsi que dans toutes les circonscriptions municipales.

A cet effet le département préconise l’utilisation des mégaphones pour avertir et sensibiliser les citoyens à respecter les consignes, conformément aux décisions relatives au confinement sanitaire annoncées le 22 mars 2020 et en application de la circulaire numéro 7 sur les dispositions relatives aux municipalités.