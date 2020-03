BH Assurance informe ses honorables actionnaires que son Conseil d’Administration, lors de sa réunion du 16 Mars 2020, a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice 2019 qui ont été soumis aux commissaires aux comptes et a examiné le rapport d’activité de la société au cours de l’exercice 2019.

BH Assurance poursuit son développement rentable et confirme sa capacité à répondre aux enjeux économiques et concurrentiels de plus en plus acharnés. En terme de performance opérationnelle, les réalisations dépassent les objectifs escomptés avec un accroissement de 14% du chiffre d’affaires qui s’est établi à 116,7MD contre 102MD en 2018 et contre une estimation initiale de 109MD.

En terme de résultat, la rentabilité est toujours au rendez-vous et BH Assurance clôture l’année 2019 avec un résultat brut bénéficiaire de 13,7MD contre 10,8MD en 2018, soit une évolution de 26,7%.

De sa part le résultat net de l’exercice 2019 s’est établi à 9,5MD contre 7,6MD en 2018 soit une évolution de 24,4%