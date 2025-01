BH Assurance a enregistré une progression notable de son chiffre d’affaires global, atteignant 199,5 MD, soit une croissance de 13 % par rapport à 2023. L’assurance vie se distingue avec une augmentation de 21 %, tandis que l’assurance non-vie affiche une hausse plus modérée de 7 %. La charge de sinistres a bondi de 40 %, en raison de deux incidents majeurs en incendie et de l’échéance de contrats de capitalisation vie. Malgré cette pression, les produits des placements ont progressé de 14 %, témoignant d’une gestion financière efficace et d’une stratégie d’investissement solide.

Au 31.12.2024, le chiffre d’affaires global de BH ASSURANCE s’est établi à 199,5MD contre 176,6MD au 31.12.2023, soit une évolution de 13%.

L’assurance non-vie affiche un chiffre d’affaires de 110,8MD contre 103,2MD en décembre 2023 soit une croissance de 7%.

L’assurance vie affiche un chiffre d’affaires de 88,7MD contre 73,4MD en décembre 2023 soit une augmentation de 21%.

Les primes cédées ont enregistré une évolution de 7% liée essentiellement à l’augmentation du chiffre d’affaires.

De sa part, la charge de sinistres a totalisé 124MD contre 88,9MD au 31.12.2023 soit une évolution de 40%, Cette évolution est attribuable à deux sinistres « Incendie » importants mais fortement réassurés, ainsi qu’à des contrats de capitalisation vie arrivés à échéance.

Les produits des placements ont affiché une progression de 14% par rapport à la même période de l’année 2023.