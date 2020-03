La Fédération tunisienne des sociétés d’assurances (FTUSA) a décidé de prolonger la validité des contrats d’assurances automobiles qui arrivent à terme, jusqu’au 11 avril 2020, soit de 7 jours après la fin du confinement sanitaire général déclaré par les autorités officielles.

Dans un communiqué publié lundi 23 mars 2020, la Fédération appelle les services du ministère de l’Intérieur à donner les instructions nécessaires à ses différents services afin d’assurer la bonne application de cette procédure liée à la prorogation de la validité des contrats d’assurances.

Pour les autres contrats et services, la FTUSA appelle les assurés à contacter les services centraux des sociétés d’assurances ou leurs agences pour obtenir les informations nécessaires; et ce via les moyens de communication à distance (téléphone, web, courrier électronique, réseaux sociaux, …).

La FTUSA exprime, en outre, son engagement à se conformer et à appliquer les règles du confinement général tout en assurant le service minimum, pour la période allant du lundi 23 mars 2020 jusqu’au 4 avril 2020, précisant que ces décisions ont été prises dans le cadre de la prévention de covid-19 et la préservation des intérêts des assurés durant ce contexte exceptionnel que connaît la Tunisie.