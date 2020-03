Le Conseil du Marché Financier (CMF) porte à la connaissance des intervenants du marché qu’il va continuer à assurer normalement l’ensemble de ses services et ce, via la mise en place d’un plan de continuité des activités qui permettra de préserver la santé de ses collaborateurs tout en garantissant la poursuite et le bon fonctionnement du marché financier tunisien.

Dans un communiqué publié lundi, le CMF a indiqué avoir renforcé, depuis l’apparition la survenance de ces événements exceptionnels liés à la propagation de la pandémie de COVID-19, la concertation avec l’ensemble des professionnels du marché financier tunisien.

L’objectif étant, selon la même source, de s’assurer que des mesures appropriées ont été adoptées à la fois pour leur permettre de poursuivre leurs activités et pour garantir la sécurité et la protection de leur personnel.