Le ministère des Technologies de la communication et de la transformation digitale a décidé de réduire le nombre du personnel au sein du département et sur les lieux de travail des administrations afférentes, à l’exception de certains agents de la comptabilité, le gardiennage et les bureaux d’ordre.

Il a rassuré, toutefois, dans un communiqué, que le traitement des dossiers des différentes structures relevant du département sera effectué à distance, dans le respect des mesures de prévention et de prudence.

Le département ministériel a fait savoir, aussi, que tous les services dans les domaines de télécommunication, de finance, et social de la Poste et de la diffusion radiotélévisée se poursuivra, pendant la période de confinement.

Les sociétés privées de l’économie numérique (sociétés de services, centres d’appels, centres de data…) sont appelées à encourager le travail à distance pour les tâches qui ne nécessitent pas une présence sur les lieux, a recommandé le ministère.

Les fournisseurs de services de première nécessité ou destinés aux secteurs vitaux (financier, santé, agroalimentaire, transports, télécommunications …), sont invités, quant à eux, à accéder au site https://bit.ly/2QwZFWL afin de soumettre une demande pour maintenance d’une activité nécessitant une mobilité ou une présence sur le lieu de travail.

Le ministère réitère sa volonté de soutenir les efforts nationaux pour limiter la propagation du coronavirus.

Cette démarche s’inscrit, a-t-on rappelé, dans le cadre de l’application de la décision du confinement sanitaire général qui se poursuivra jusqu’au 4 avril 2020.