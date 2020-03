Le ministère des Affaires étrangères a affirmé l’engagement à respecter les décisions présidentielles et les dispositions gouvernementales relatives à la mesure de confinement généralisé en prévention de la propagation du Coronavirus.

Dans un communiqué rendu public dimanche 22 mars 2020, le ministère des Affaires étrangères indique que compte tenu de la spécificité du travail du ministère en lien avec les intérêts vitaux de la Tunisie, le département ne manquera pas d’assurer la continuité du service diplomatique et consulaire et celui de l’administration centrale.

Selon le communiqué, il sera procédé à partir de lundi 23 mars à la mise en application des mesures exceptionnelles suivantes:

* Une séance de travail continue au ministère de 8H00 à 13H00.

* Assurer une présence réduite de cadres et agents selon les dispositions suivantes:

– Pour le cabinet: le chef du cabinet et trois attachés ainsi que d’autres agents pour le secrétariat, l’accueil et le bureau d’ordre.

– Pour le secrétariat général et l’administration générale des services communs: le secrétaire général, le directeur général, les directeurs des affaires administratives et financières et cinq agents administratifs et financiers.

– Les directions générales: les directeurs généraux, deux directeurs, trois directeurs adjoints, trois diplomates dans chaque direction générale, un agent Secrétariat et un agent Bureau d’ordre.

* Assurer la présence du directeur général de l’informatique et de trois agents, le directeur du protocole, le directeur de la diplomatie publique et de l’information, le directeur Correspondance et communications, deux agents d’exécution dans chaque direction, le directeur de l’unité Prévention et sécurité avec cinq agents.

* Mise en place d’une cellule de crise permanente au sein du département en assurant durant 24H00 la permanence pour la réception des appels téléphoniques et du courrier des ministères et des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger ainsi que des ambassades accréditées en Tunisie.

Partant de la volonté d’améliorer les outils de travail, le ministère invite tous les cadres et les fonctionnaires à utiliser la communication numérique via la messagerie électronique interne sécurisée et la création d’un service Intranet outre l’organisation de réunions virtuelles. Le but étant d’assurer le suivi des dossiers et la coordination sur les questions urgentes, lit-on de même source.

* Des instructions ont été données aux cadres et fonctionnaires du ministère pour maintenir un contact permanent avec la direction centrale via le téléphone portable et la messagerie électronique sécurisée.

Le ministère souligne dans son communiqué que toutes les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger sont mobilisées pour soutenir les efforts nationaux de lutte contre la propagation du Covid-19 et la prise en charge des Tunisiens résidant à l’étranger en assurant le suivi de leur situation.