Dans le cadre de la contribution du secteur de la Recherche Scientifique aux efforts nationaux de lutte contre le fléau mondial ” coronavirus-covid-19 “, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) lance en collaboration avec le Ministère de la Santé, au titre de l’année 2020, un appel à propositions pour le financement de Projets de Recherche Fédérée (P.R.F) dans le cadre du ” Programme R&I COVID-19 “.

Tout projet soumis, d’une durée allant à deux ans, fédèrera au moins 3 structures de recherche (laboratoire et/ou d’unité de recherche) avec 3 chercheurs statutaires par structure de recherche dont au moins un chercheur (1) du corps A, précise le ministère dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook.

Le projet, en outre, impliquera obligatoirement un ou plusieurs partenaires socio-économiques publics ou privés (établissements publics, entreprises économiques, organismes professionnels, associations savantes, organisation de la société civile, …), précise la même source.

Toute proposition de projet doit se positionner par rapport à l’un des cinq (5) domaines prioritaires, à savoir, Épidémiologie et psycho-sociologie, Dépistage et diagnostic, Prévention, Traitements, Modélisation et prototypes, rappelle la même source.

Le ministère ajoute que la date limite de l’inscription en ligne des propositions est fixé au 27 mars 2020 et la date limite de réception des propositions (sous format papier) est le 30 mars 2020.