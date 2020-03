Dans ce contexte de pandémie, Bank ABC, en tant que Banque citoyenne, se mobilise. L’urgence actuellement est d’aider et protéger.

Bank ABC rappelle que ses services sont accessibles 24H/7J via ABC Digital, une plateforme de banque à distance, l’Espace Libre-Service à l’agence Ariana et le réseau de Distributeurs

Automatiques Bancaires répartis sur le Grand Tunis, Sousse et Sfax.

De plus, dans ces circonstances uniques, Bank ABC en Tunisie se mobilise pour ses clients, afin de leur faciliter le quotidien, d’alléger leurs préoccupations et de limiter leurs déplacements, et ce, grâce à la mise en place des mesures exceptionnelles suivantes pour le mois de Mars courant et tout le deuxième trimestre 2020 :

– Gratuité pour les clients non encore équipés pour la commande de toutes les nouvelles cartes VISA Classiques et Gold ;

– Suppression des commissions sur les frais des renouvellements des cartes pour les clients déjà équipés;

– Gratuité pour les clients des rééditions des mots de passe de toutes les cartes;

– Relèvement gratuit des plafonds de retrait et de paiement de toutes les cartes;

– Gratuité pour les abonnés des loyers des TPE ;

– Gratuité de la solution e-banking ABC DIGITAL.

Et surtout pour l’ensemble des usagers : la Gratuité sur les opérations de retrait DAB / GAB quel que soit la Banque utilisée en Tunisie.

Nous, chez Bank ABC, nous croyons que nous ne viendrons pas à bout d’une crise d’une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective, sans unité. Chacun de nous a son rôle à jouer pour faciliter la vie des autres et les protéger.

C’est ce que nous faisons, c’est ce que nous continuerons à faire.

A propos de Bank ABC

Bank ABC est une banque universelle offrant une panoplie de produits et services bancaires et financiers ; d’opérations courantes et dépositaires, opérations de crédit, financement de projets et financements structurés, syndications, produits de trésorerie et solutions de financement du commerce extérieur, dédiés aux grandes entreprises, aux institutions publiques et aux institutions financières.

Bank ABC propose également à une clientèle de particuliers et de professionnels un éventail de produits et services de banque de détail, dont les comptes courants, les cartes de paiement, les services de banque en ligne, les crédits à la consommation et les prêts hypothécaires, les prêts consentis aux fins de la réalisation d’investissements et du fonctionnement de l’entreprise, les facilités hors bilan, ainsi que tout type d’épargne et de dépôts.

Bank ABC est l’un des plus importants groupes bancaires dans la région MENA, ayant son siège social au Royaume de Bahreïn, avec des succursales et des bureaux à travers le monde sur cinq continents.

Bank ABC s’est établie en Tunisie en 1993 à travers sa succursale Offshore. Sa filiale on shore a vu le jour, en l’an 2000, avec une présence à Tunis, Sfax et Sousse. A travers son réseau de 17 agences aujourd’hui, Bank ABC Tunisie œuvre toujours à répondre aux attentes

de ses clients et prospects grâce à des offres adaptées aux différents usages bancaires.

Forte de ses valeurs, Client-centric, Collaborative et Consistent, Bank ABC Tunisie offre une expérience client optimale et une qualité de service premium à travers des conseils personnalisés et des solutions innovantes pour ses clients Entreprises, Professionnels et

Particuliers axés sur la digitalisation et l’efficacité opérationnelle.

Bank ABC compte une équipe engagée à votre réussite, collaborant en synergie afin de répondre à vos exigences dans le respect des standards internationaux et de l’éthique du métier.

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise occupe une place privilégiée dans le plan d’actions annuel de Bank ABC Tunisie à travers des actions de soutien et de solidarité favorisant son

positionnement en tant qu’acteur citoyen en Tunisie.

Bank ABC Tunisie a mis en place une stratégie RSE intitulée SEEE & Act reposant sur les axes suivants à savoir : Solidarity –Education – Entreneurship – Environment & Act… dans le but de

contribuer à un écosystème favorable au développement en Tunisie.