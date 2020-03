La contribution de principe des entreprises et structures publiques relevant du département du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche au fonds “1818”de lutte contre le coronavirus et ses retombées économiques et sociales s’élève à 450 mille dinars, a fait savoir ledit département.

Il a expliqué, dans un communiqué, publié jeudi, que ces contributions qui s’inscrivent dans le cadre du soutien à l’effort national pour prévenir la propagation de cette endémie dans le pays sont réparties comme suit:

– SONEDE : 50 mille dinars

– SECADENORD : 20 mille dinars

– APIP : 100 mille dinars

– APIA : 40 mille dinars

– OC : 50 mille dinars

– ONH : 20 mille dinars

– OTD : 15 mille dinars

– Office de l’elevage et des pâturages : 5 mille dinars

– GIFRUITS : 5 mille dinars

– GIPAC : 5 mille dinars

– GIL : 5 mille dinars

– Groupement interprofessionnel des dattes : 5 mille dinars

– GIVLAIT : 5 mille dinars

– GIPP : 5 mille dinars

– INGC 20 mille dinars

– Amicale de la SONEDE : 50 mille dinars

– Amicale des fonctionnaires : 50 mille dinars