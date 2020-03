Conformément aux directives des autorités sanitaires et dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la propagation du coronavirus en Tunisie, l’Arab Tunisian Bank ATB a décidé de prendre des mesures exceptionnelles.

A ce titre ,L’ATB vous informe que les heures d’ouverture de ses guichets sont fixées du Lundi au Vendredi de 8h15 à 12h45.

Sur le plan sanitaire, la banque a décidé d’appliquer les mesures préventives les plus exigeantes :

Assurer le nettoyage et la désinfection des agences avant, durant et après le horaires de travail.

Garantir le respect de la distance minimale (1 mètre) entre les clients et entre le client et l’agent.

Mettre à la disposition des clients le gel hydro-alcoolique.

Favoriser l’échange à distance avec les clients (mails et téléphones).

Afin d’éviter les regroupements et de minimiser les déplacements de ses clients vers les agences, l’ATB a décidé de mettre en place des mesures exceptionnelles, notamment pour la protection des clients et des collaborateurs :

Gratuité des cartes VISA ELECTRON et El Khir pour la première année jusqu’au 30/09/2020,

Gratuité des Cartes pour les personnes âgées de 65 ans et plus (étant les plus vulnérables),

Gratuité de tout nouvel abonnement au service ATB Messenger jusqu’au 30/09/2020,

Augmentation des plafonds journaliers des cartes VISA ELECTRON et MasterCard EL KHIR, en montant de 2000 Dt/jour et en nombre d’utilisation à concurrence de 10 fois par jour,

Suppression des commissions de retrait par cartes sur les GAB/DAB des autres Banques,

Généralisation des alertes SMS et email pour toutes les demandes d’autorisation pour tous les porteurs de cartes. Le service ATB Net est désormais gratuit.

Etant une banque citoyenne et bienveillante, L’Arab Tunisian Bank confirme son engagement en se joignant à l’effort national pour la lutte contre la propagation du virus covid-19 et continue sa mobilisation et son soutien à ses clients. Que Dieu préserve notre chère Tunisie.