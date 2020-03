Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a présidé, mercredi, au siège du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, une séance de travail consacrée à l’écoute des préoccupations des professionnels du secteur touristique face à la propagation du coronavirus et aux décisions prises par la majorité des pays de fermer leur espace aérien.

Lors de cette séance, à laquelle ont aussi assisté le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Ali Toumi, et les présidents des fédérations professionnelles du secteur touristique (FTH, FTAV…), le chef du gouvernement a affirmé sa détermination à soutenir les différentes entreprises économiques, dont celles touristiques, face à la crise internationale actuelle et ses impacts attendus sur l’activité touristique.

Fakhfakh a, par ailleurs, souligné l’importance de la contribution du secteur du tourisme à l’économie du pays, grâce notamment à sa forte capacité d’emploi et à la dynamique commerciale à travers le secteur de l’artisanat.

Il a, à cette occasion, salué l’esprit de responsabilité des professionnels du secteur, leur attachement à l’union nationale et leur soutien aux efforts de lutte contre le coronavirus, faisant remarquer que la Tunisie a opté pour une approche préventive pour limiter sa propagation.

Il a assuré que toutes les mesures nécessaires à l’accompagnement des entreprises économiques face à cette crise conjoncturelle seront prises.