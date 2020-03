Al Baraka Bank se mobilise pour ses clients

Al Baraka Bank, banque de tous les tunisiens se mobilise pour ses clients, en cette période critique via les mesures suivantes :

– Augmentation des plafonds de toutes les cartes bancaires Al Baraka pour faciliter le quotidien des clients.

– Possibilité de souscription par mail aux cartes bancaires et au pack de solution de banque à distance.

– Offre de 3 mois de gratuité pour les nouvelles souscriptions aux services de banque à distance.

– Lancement d’une carte gratuite pendant 1 an pour les clients seniors.

– Gratuité du retrait DAB pour les cartes d’aides sociales de la Poste durant cette période.

– Un conseiller corporate sera à la disposition des entreprises pour les assister et leur proposer les meilleures solutions.

Fidèles à ses valeurs humaines, Al Baraka Bank et ses collaborateurs s’engagent à servir au mieux ses clients et soutiennent notre patrie moralement et financièrement dans cette rude épreuve.

Que dieu protège et préserve la Tunisie!