Face à l’insouciance, l’inconscience de nos concitoyens et face au laxisme des décideurs publics, Ali Fezzani – Expert en stratégies de développement institutionnel, suggère un plan d’action afin de limiter et réduire la propagation du COVI19 :

1. Fermeture de tous les lieux publics (cafés-restaurants et autres lieux de loisirs) sauf les espaces d’utilités publics : banques-assurance-poste-hôpitaux et mairies + gouvernorats-CNRPS + CNAM et garder les commerces de vente de produits alimentaires

2. Accompagnement des PME en annulant tout simplement les charges sociales pour Mars et Avril en plus des déclarations fiscales (TVA….)

3. Reporter le paiement des charges financières des PME

4. Mettre en place un système de permanence dans chaque poste de travail afin d’alléger le nombre de personnes et permettre aux couples ayant des enfants de moins de 10 ans de travailler à tour de rôle

5. Mapping de l’infrastructure de nos hôpitaux et cliniques privés afin de s’assurer du nombre exact des équipements dont on aura besoin (malheureusement nous avons fait face en 24 heures à des informations contradictoires de deux Ministres concernant le nombre de lits disponibles)

6. Mobilisation des médecins et corps paramédical en retraite par région (des volontaires existent déjà)

7. Mobilisation des cliniques privés

8. Mobilisation des call centers afin de mettre à la disposition de l’Etat des lignes téléphoniques supplémentaires pour répondre aux questions des citoyens et donc avoir plus de personnes pouvant répondre au téléphone

9. Appel aux PME de limiter son personnel et de garder uniquement le personnel nécessaire à la production

10. Fermeture de nos frontières maritimes et aériennes de et vers les pays qui sont touchés par le COVID-19

11. Mise à disposition de tous les affichages publicitaires sur le territoire tunisien et surtout dans les zones rurales pour communiquer sur le COVID-19

12. Instauration du couvre feu

Gagner du temps, c’est sauver des vies humaines,

L’exagération préventive est meilleure que la banalisation épidémique.

Ali Fezzani

Expert en stratégies de développement institutionnel