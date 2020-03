L’UTAP a appelé les citoyens à éviter la frénésie d’achat, afin de faire face au phénomène de spéculation, dans les différentes régions du pays, soulignant que les agriculteurs sont déterminés à continuer à travailler afin d’assurer la réussite de la saison actuelle et de garantir l’approvisionnement des marchés de tous les produits nécessaires.

Elle a rassuré, ainsi, dans un communiqué, publié vendredi, que tous les produits agricoles, en l’occurrence les fruits, les légumes, les produits laitiers, les viandes rouges, les volailles…, sont disponibles.

Par la même occasion, l’Union appelle les agriculteurs et les pêcheurs à prendre les précautions nécessaires afin de ne pas être contaminés par le covid-19 et ce, en évitant de fréquenter les lieux encombrés, tels que les cafés, ainsi que de participer aux rassemblements et en appliquant les conseils avancés par les autorités de santé concernées.