Le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Oussama Kheriji a promis, mercredi, de lutter “fermement” contre toute atteinte aux terres domaniales et d’appliquer la loi aux manipulateurs et à ceux qui l’exploitent sans conformité aux cahiers des charges.

Dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite effectuée dans le gouvernorat de Manouba (Grand Tunis), le ministre a aussi promis de régulariser la situation de la Société de Mise en Valeur et de Développement (SMVD) qui exploite la ferme pédagogique “Zitoun Chouigui” située dans la localité de Tebourba à Manouba.

Il a aussi promis de trouver des solutions à des pratiques irresponsables évoquées par des citoyens rencontrés dans las région, concernant des actes de vandalisme (arrachage, taille anarchique..), ciblant les oliviers dans cette ferme.

Des terres agricoles domaniales de Chouigui à Manouba, font l’objet, rappelle-t-on, de travaux de modernisation de périmètres irrigués dans les localités de Tebourba et Laroussia de la délégation de Battane.

Ces travaux ont démarré depuis février 2016, dans le cadre d’un projet ciblant une superficie de 1625 hectares de terres domaniales profitant à 250 exploitants.

Ce projet intervient dans le cadre de la modernisation des périmètres publics irrigués dans le bassin versant d’Oued Medjerda, une composante du programme d’investissement sectoriel en eau (PISEAU II), financé par la Banque allemande pour le développement (KFW).

Les travaux de modernisation, dont le coût a atteint 64 millions de dinars, portent sur le développement des équipements d’irrigation, l’installation d’une station de pompage et d’un château d’eau, la construction de bâtiments civils et de locaux pour les groupements professionnels, le renforcement du réseau de drainage et l’aménagement de pistes agricoles.

L’objectif de ce projet qui prendra fin, en 2022, est d’améliorer le rendement agricole et la maîtrise de la gestion de l’eau et des sols dans cette région à vocation agricole.