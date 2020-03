De nos jours, les médias sociaux sont devenus l’un des facteurs les plus importants de notre vie quotidienne. Principalement axé sur les photos et les vidéos, faire en sorte que votre compte de médias sociaux se démarque de la foule n’est possible qu’avec de superbes photos et vidéos. Avec l’avancement des caméras de smartphone et la disponibilité d’une variété d’applications, il existe des façons complètement originales de le faire et grâce à la configuration de la triple caméra AI 48MP du HUAWEI Y7p, c’est en fait aussi simple qu’un simple pointer-cliquer.

Utilisez la triple caméra 48MP AI à votre avantage

La caméra principale 48MP AI vous aidera à prendre des images et des vidéos haute résolution, ce qui leur donnera déjà un aspect professionnel et les démarquera d’un flux complet de photos et de vidéos normales. L’appareil photo ultra-grand angle 8MP vous donnera une prise de vue beaucoup plus large, ce qui signifie que vous pouvez tenir beaucoup plus dans le cadre, comme les toits de la ville ou même un grand groupe d’amis. Enfin, vous pouvez utiliser la caméra d’assistance en profondeur 2 MP pour les effets bokeh, qui donne à tous vos portraits ou gros plans une touche riche et professionnelle.

Vous n’avez pas non plus à vous soucier de régler les paramètres. L’IA intégrée reconnaîtra automatiquement ce que vous essayez de prendre en photo et ajustera les paramètres en conséquence, que ce soit votre animal de compagnie, le coucher du soleil, la plage, la liste s’étend sur plus de 500 scènes dans 21 catégories, y compris les feux d’artifice, les plantes, le ciel, la neige et plus encore.

Mode Nuit

Bien sûr, la faible luminosité peut être un défi, mais cela peut aussi être le meilleur moment pour prendre des photos magnifiques qui donneront certainement un look unique à votre profil de médias sociaux. Mais attendez, n’avez-vous pas besoin d’un équipement professionnel pour cela? Avec le HUAWEI Y7p, tout ce que vous avez à faire est de passer en mode nuit et de prendre la photo et le smartphone fera le reste, y compris la stabilisation de votre photo et même le réglage de l’exposition, ce qui donne une photo bien éclairée. C’est si facile.

prenez vidéos créatives

Le contenu vidéo attire toujours plus d’attention et les créatifs deviennent même viraux! Avec la caméra ultra grand-angle 8MP du HUAWEI Y7p, vous pouvez filmer des vidéos ultra-larges qui vous permettent de rentrer beaucoup plus dans le cadre. De cette façon, vous n’aurez plus à zoomer et dézoomer, ni même recadrer vos vidéos et tout capturer en une seule fois, par exemple un feu d’artifice ou même un match de football depuis les tribunes. Vous pouvez également basculer en mode ralenti pour filmer des vidéos à 480 images par seconde, en ralentissant la vidéo au 1/16 de sa vitesse d’origine, en vous assurant que chaque détail est capturé tout en étant simplement génial.

Intensifiez votre jeu de selfies

Bien sûr, aucun compte de médias sociaux n’est complet sans un selfie et avec le HUAWEI Y7p, chaque selfie ressemblera à une prise professionnelle, se démarquant de tous les autres. Grâce à la caméra selfie 8MP AI à l’avance, vous pouvez prendre des selfies en HDR qui est encore optimisé à l’aide de l’IA. Non seulement l’IA reconnaît la scène et ajuste les paramètres en conséquence, mais elle améliore également votre beauté naturelle avec l’embellissement amélioré de l’IA.

De superbes photos et vidéos associées à ces conseils rapides sont les ingrédients secrets pour donner à votre profil de réseau social l’élan dont il a besoin. Grâce à une configuration de caméra puissante, le HUAWEI Y7p est facilement l’un des meilleurs choix pour l’influenceur en herbe des médias sociaux.