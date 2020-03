L’expert économique Ezzeddine Saidane a souligné que la Tunisie peut tirer profit de l’effondrement du prix du baril de pétrole Brent, du à la baisse de la demande mondiale en raison de la propagation du coronavirus (covid-19).

Il a déclaré, mardi, à l’agence TAP, que les autorités peuvent procéder à des achats à terme et conclure des contrats dans ce sens, estimant que cette mesure est dans l’intérêt du pays, d’autant que le budget de l’Etat a été établi sur la base d’une hypothèse du prix du baril de pétrole brut à 65 dollars.

Pour rappel, les subventions consacrées aux hydrocarbures représentent 45% (1, 880 milliard de dinars) du budget de subvention établi pour l’année 2020 à 4,18 milliards de dinars, soit presque 14,8% des dépenses de gestion, 8,9% du total du budget de l’Etat et 3,3% du PIB du pays.

Le prix du baril de pétrole brent a chuté pour atteindre, mardi, 33,81 dollars contre une moyenne de 63,6 dollars en janvier 2020. Selon Refinitiv (unité financière et des risques de Thomson Reuters), les contrats pétroliers se dirigent vers l’enregistrement de la plus forte baisse quotidienne depuis 1991 (guerre du Golfe), après une dégringolade de plus de 40% de leur valeur.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a indiqué, lundi, que la demande mondiale de pétrole tendrait à la baisse en 2020, pour la première fois depuis plus de 10 ans, en raison de la perturbation de l’activité économique mondiale due à l’expansion du covid-19 dans plus de 100 pays.