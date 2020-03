L’espace pilote d’initiative privée, “Ebni” (Construis), a ouvert ses portes, jeudi 5 mars 2020 à la zone industrielle Ksar Saïd 2 à Daouar Hicher (gouvernorat de la Manouba), dans le cadre du projet d’intégration économique des jeunes et moyennant une enveloppe de 60 millions de dinars mobilisée par la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement.

Lors de la cérémonie d’inauguration de cet espace, qui s’est déroulée en présence de la gouverneure de la Manouba, Raja Trabelsi, et du directeur régional de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, Jesko Hentschel, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Fathi Belhaj, a souligné l’importance de cet espace dans le développement de l’esprit d’initiative, de la formation et de l’accompagnement des entrepreneurs à Daouar Hicher.

La création de cet espace s’inscrit dans le projet d’intégration économique des jeunes “Moubadiroun” (Entrepreneurs) dont la mise en œuvre s’étend de 2018 à 2025 et vise à établir une approche intégrée afin de promouvoir les opportunités du travail des jeunes à La Manouba ainsi que dans six autres gouvernorats.

Belhaj a dans ce sens souligné que le programme “Moubadiroun” vise principalement à encourager l’initiative privée chez les jeunes et la création de micro-entreprises.

Ciblant initialement 150 jeunes de la région, ce programme profitera, dans une phase ultérieure, à 10 mille bénéficiaires environ parmi les jeunes confrontés à des difficultés économiques ou sociales.

Il prévoit, également, de soutenir environ 300 petites et moyennes entreprises, de contribuer aux efforts de l’Etat dans la promotion des conditions des familles pauvres et à faible revenu et de soutenir l’intégration socio-économique des catégories vulnérable.

Pour sa part, le chef chargé du pilotage du projet “Moubadiroun”, Jamal Eddine Chiha, a indiqué que sur 938 postulants à ce programme, 150 jeunes (hommes et femmes) ont été retenus sur la base de critères liés à la durée de la période de chômage et à la situation sociale selon les données contenues dans le registre national des familles nécessiteuses.

Il a souligné que les bénéficiaires auront le choix entre deux voies professionnelles, “soit, le salariat, soit, l’initiative privée”, a-t-il expliqué, précisant que ceux qui auront à opter pour la deuxième alternative, bénéficieront d’une formation et d’un accompagnement au niveau de l’espace pilote “Ebni” pour une période de 12 mois, ainsi que d’une allocation tout au long de la même période.

Le Centre “Ebni” met à disposition des experts et des spécialistes dans le domaine du développement de l’entrepreneuriat et assureront l’accompagnement des porteurs d’idées, depuis la conception du projet jusqu’à son lancement, affirme Chiha.