L’association ” Réseau Enfants de la Terre ” (RET) et l’association ” Les amis des oiseaux ” (BirdLife) présenteront , le 10 mars prochain à Tunis, les résultats des inventaires de la faune et de la flore de Sebkhet Sejoumi (sud-ouest de la ville de Tunis).

Riche de plus de 300 espèces animales et végétales autres que les oiseaux, ce site demeure soumis à diverses pressions d’origine humaine, et ce, vue sa proximité de la grande agglomération urbaine de la capitale Tunis, regrette le Réseau Enfants de la Terre dans un communiqué publié, jeudi.

D’après la même source, ces pressions concernent principalement le remblaiement et la pollution, notamment, les déversements de la zone habitée limitrophe. Cela a entraîné une détérioration des caractéristiques physico-chimiques de ce site ainsi que de sa biodiversité.

Son importance, a été reconnue par l’attribution de plusieurs statuts internationaux : zone humide d’importance internationale (Convention de Ramsar), Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux et de la Nature (ZICO) et Zone Clés pour la Biodiversité (ZCB).

En effet, selon la même source, le site abrite 103 espèces végétales et plus de 223 espèces animales dont 8 espèces de mammifères (dont une endémique à la Tunisie septentrionale et aux régions limitrophe), 8 espèces de reptiles (dont une de tortue dulçaquicole), 3 d’amphibiens, 188 d’arthropodes (insectes, arachides,…) et 16 de gastéropodes (escargots terrestres et aquatiques).

Située au sud-ouest de la ville de Tunis, Sebkhet Sejoumi couvre une superficie de 30 km2, avec un bassin versant de 250 km2. Elle est limitée au nord par la zone de Mellassine et la cité Ezzouhour, à l’est par Saïda Manoubia, la cité Avicenne et Henchir El Ihoudia, au sud par la zone d’El Mghira et à l’ouest par la ville de Sidi Hassine Séjoumi.