Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, s’est entretenu, mercredi 4 mars, avec une délégation du Congrès national arabe chargée de mener l’initiative arabe pour réaliser la réconciliation en Libye.

La rencontre a abordé les développements de la situation politique et sur le terrain dans ce pays, indique l’ARP dans un communiqué.

Il était question, également, du rôle que peut jouer la présidence du parlement dans le rapprochement des points de vue des parties libyennes en conflit et leur retour à la table des négociations.

Il s’agit de s’accorder à cet effet sur un programme d’action commune entre les parties libyennes pour établir la paix et la sécurité et pour la reprise du processus de transition démocratique, bloqué depuis des années. Il s’agit de faire réussir une réconciliation libyo-libyenne à même de mettre un terme à l’influence et à l’ingérence étrangère et de garantir l’unité et la stabilité de ce pays, ajoute la même source.

Le président de l’ARP a salué cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des efforts pour mettre fin à la situation de guerre en Libye et préparer le terrain adéquat à une solution politique et pacifique garantissant la stabilité de la situation.

Il a souligné le rôle central qui incombe aux pays du voisinage, notamment la Tunisie et l’Algérie pour encourager les parties libyennes à faire prévaloir le dialogue et le consensus sur la logique des armes.

La délégation comprenait l’activiste politique libyen Ahmed Khalifa et le politique tunisien Khaled Chawket.

Le Congrès national arabe ou Congrès panarabe réunit des nationalistes arabes. Il s’est tenu pour la première fois en 1990 à Tunis.