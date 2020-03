Un des principaux fournisseurs mondiaux de la technologie de paiement et d’Open banking, i2c (pour Inter Integrated Circuit) vient d’annoncer le renforcement et l’élargissement de sa présence au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) pour répondre à la forte demande de la région pour ces solutions.

i2c établit des partenariats avec des institutions de technologies financières ainsi que des gouvernements en utilisant sa technologie de traitement agile i2c et des API pour commercialiser des solutions rapides et innovantes de crédit, de débit, prépayées et multidevises.

Afin de soutenir son développement au Moyen-Orient et en Afrique, i2c a créé le poste de directeur général à son équipe à Dubaï, en nommant un vétéran du secteur des paiements, en l’occurrence Aurangzaib Khan.

Avant de rejoindre i2c, Khan occupait le poste de vice-président du développement des affaires gouvernementales pour Mastercard aux Émirats arabes unis et à Oman où il gérait les liens et l’engagement du gouvernement dans les secteurs de la politique et de la réglementation. Dans ce cadre, il a joué un rôle déterminant dans la mise en place des initiatives commerciales pour augmenter les revenus…

Suite à cette nomination, Khan a déclaré : «J’étais conscient de la présence d’i2c dans la région et de sa réputation bien méritée pour la réactivité des clients et pour la fourniture de l’innovation sur un marché extrêmement rapide… Je suis persuadé que l’i2c est unique parmi les processeurs de paiements et dispose de tous les moyens pour piloter le marché. Je suis ravi de rejoindre l’équipe d’i2c en ce moment historique».

D’après communiqué

À propos de i2c Inc.

i2c Inc. promeut l’innovation dans le secteur mondial des paiements numériques et d’Open banking à l’aide d’une plateforme multifonctionnelle construite pour une infinité de possibilités. La technologie avancée de traitement d’«éléments constitutifs» offre une vaste gamme de solutions de crédit, de débit et de prépayée – toutes issues d’une seule plateforme SaaS mondiale.

Cela permet aux clients de configurer d’une manière dynamique des solutions de paiement avec une flexibilité, une agilité et une performance sans égale tout en maintenant des paiements hautement sécurisés et fiables.

Fondée en 2001 et dont le siège social est situé à la Silicon Valley, la technologie d’i2c de nouvelle génération aide les organisations à favoriser la croissance des revenus, prendre de l’ampleur et s’adapter au changement, tout en soutenant des millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires ainsi qu’à travers tous les fuseaux horaires.