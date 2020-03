Le Sommet Afrique/France réunira en juin 2020 à Bordeaux près de 500 entreprises françaises, tunisiennes et plus largement africaines, sur un thème majeur, inclusif et d’actualité, celui de la ville durable. Une occasion pour la Tunisie de mettre en avant, à l’échelle du continent, les atouts et les avantages comparatifs importants dont elle dispose dans ce domaine, le dynamisme de ses entreprises et la qualité de ses entrepreneurs. Une occasion aussi pour nos deux pays de mettre en valeur nos relations économiques.

Porteuses de perspectives très positives en ce début d’année 2020, elles sont largement soutenues par nos opérateurs (Agence Française de Développement, Business France, Expertise France) et par l’équipe France en Tunisie plus largement (Service Economique Régional, Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie, Conseillers du Commerce Extérieur de la France).

La France reste de loin le premier investisseur étranger en Tunisie, selon le bilan annuel de la Foreign Investments Promotion Agency (FIPA), avec des investissements directs étrangers (IDE) hors énergie de 540,6 millions de dinars (MDT) en 2019, soit 34% de la totalité des IDE, largement devant l’Allemagne (deuxième investisseur avec 180,7 MDT), l’Italie (173,7 MDT) ou le Qatar (152,9 MDT).

La France est également le premier pays étranger créateur d’emplois en Tunisie. Elle comptabilise plus de 5 000 nouveaux emplois en 2019, qui s’ajoutent aux 140 000 emplois déjà proposés par les 1 400 entreprises françaises sur le territoire tunisien.

Ces entreprises françaises ont fait le choix de la Tunisie et trois d’entre elles figurent parmi les cinq meilleurs employeurs en Tunisie en 2019, selon le programme «Meilleurs employeurs en Tunisie 2020» organisé par l’Institut américain “Best Companies Group“.

Il s’agit de Teleperformance Tunisie (1er), leader mondial de la gestion de la relation client, Safran Tunisie (3ème), spécialisée dans la fabrication de sièges et de systèmes électriques d’avions, et EMKA Electronique Tunisie (4ème), filiale d’un bureau d’études français spécialisé dans le développement d’applications embarquées dans le domaine électronique.

Enfin, la Tunisie reste, en 2019, l’une des destinations de prédilection des touristes français. Ils sont 900 000 à avoir visité la Tunisie en 2019 sur les 9 millions de touristes qu’a accueilli le pays, soit 10% des touristes étrangers en Tunisie. La France est ainsi à la 3ème place du classement des touristes par nationalités, après l’Algérie et la Libye et est donc le premier pays de provenance des touristes européens, loin devant l’Allemagne (environ 276 000) et le Royaume-Uni (environ 204 000).