L’Agence nationale de certification électronique “TunTrust” lance, à partir du 16 mars courant, un portail de services en ligne https://ecert.tuntrust.tn pour l’acquisition de certificats d’authentification et de signature électronique.

Ce nouveau portail fonctionne comme une boutique en ligne. Il permet aux organisations des secteurs public et privé de commander et payer des certificats pour leurs employés, de les faire révoquer, ainsi que de rechercher et gérer des certificats, indique un communiqué publié lundi par l’ANCE.

Cette nouveauté, qui s’inscrit dans le cadre de la dématérialisation des procédures administratives conformément à la stratégie nationale “Tunisie Digitale 2020”, permettra de minimiser les délais de traitement des demandes et de réduire les déplacements des clients.

Ils pourront par la suite se rendre au bureaux de poste de leur choix pour récupérer leur certificat électronique.

Un manuel d’utilisation sera disponible sur le portail afin d’accompagner les usagers dans la nouvelle procédure d’obtention de certificat électronique en ligne.

Pour toute autre information ou assistance, il est possible de contacter le centre de TunTrust au numéro suivant: 70 835 555 ou par email à tuntrust@tuntrust.tn