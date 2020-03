L’Organisation mondiale de la gouvernance locale a classé l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), meilleure instance active dans le domaine de la démocratie de l’année 2019 pour avoir réussi l’organisation des élections législatives et présidentielle anticipées dans les délais constitutionnels en toute transparence, a indiqué le président de l’ISIE, Nabil Baffoun, dans une déclaration à l’agence TAP.

Baffoun a indiqué que la Tunisie recevra, le 24 mars courant, le prix de l’Organisation mondiale de la gouvernance locale à son siège à New York soulignant l’importance de cette organisation représentée dans 48 pays et de son rôle dans le renforcement de l’échange d’expertise et des expériences réussies dans le domaine de la bonne gouvernance. L’ISIE sera représentée par son président, Nabil Baffoun.

Il est à noter que l’organisation a été fondée le 18 octobre 2018 en tant qu’organisation à but non lucratif. Elle travaille en collaboration avec l’organisation des nations unies.

Rappelons aussi que l’ISIE organise, les 28 et 29 mars, des élections municipales partielles à Hassi Frid (gouvernorat de Kasserine), Jebiniana (gouvernorat de Sfax) et El Faouar (gouvernorat de Kébili).