L’association Djerba insolite a présenté, vendredi 28 février, trois nouveaux outils de promotion du tourisme culturel et solidaire de l’île et de valorisation de son patrimoine matériel et immatériel.

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet Alter-Djerba réalisé, en collaboration avec le conseil régional de Normandie et l’association Les amis du printemps arabe.

Les outils promotionnels consistent en un guide touristique, une carte de circuit pédestre à travers la Médina de Houmt Souk et une carte de circuit vélo sur toute l’île. Ces circuits permettent de prendre connaissance des sites et monuments historiques, ainsi que les meilleures adresses de restaurants et d’hébergement, outre les habitudes et les traditions des insulaires.

Dans une prochaine étape, une application numérique de promotion de l’île et de ses sites et monuments sera réalisée, permettant de visiter l’île autrement.

L’association Djerba insolite, créée en 2014, à pour objectif de mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de l’île et de promouvoir le tourisme alternatif.