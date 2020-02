Dans le cadre du projet Alter-Djerba, financé par le Conseil Régional de Normandie (France), l’association Djerba Insolite organise une journée de restitution du projet à l’Ecole Hôtelière de tourisme à Houmt Souk le 28 février 2020.

Cet événement, informe un communiqué de presse de l’association Djerba Insolite, est l’occasion de découvrir les documents, livres, guides et cartes réalisés dans ce projet pour la découverte et la sensibilisation au patrimoine matériel et immatériel de Djerba.

Le projet global de Djerba Insolite est d’initier une démarche de promotion d’un tourisme culturel et solidaire à Djerba. Dans ce cadre, le projet Alter Djerba a permis de réaliser des outils de découverte et de sensibilisation au patrimoine matériel (architecture, paysage …) et immatériel (artisanat local, histoire, mode de vie) de Djerba.

Ces outils, destinés aux touristes et aux habitants désireux de découvrir les richesses patrimoniales de l’île à travers des circuits dédiés, sont la carte d’un circuit pédestre de Houmet Souk, une carte circuit vélo et aussi un guide touristique. Cette action s’inscrit aussi plus largement dans un projet de parc-vélos solidaire avec également le développement d’une application numérique permettant de découvrir Djerba différemment et d’être sensibilisé à son patrimoine matériel et immatériel.

Fondée en juillet 2014 par des jeunes diplômés originaires de Djerba, l’association Djerba insolite travaille pour la promotion du patrimoine de l’île et sa préservation par le tourisme alternatif : tourisme culturel, écotourisme, tourisme durable et équitable.

Ses actions consistent à contribuer à sauvegarder et à faire découvrir le patrimoine Djerbien aussi bien matériel qu’immatériel et à sensibiliser les acteurs du tourisme de masse à la nécessité d’utiliser les propriétés culturelles, archéologiques et historiques dans la façon de faire découvrir l’île de Djerba.