L’appétit vient en mangeant, dit l’adage. Dans le cas d’espère, il s’agit de Panoro qui ne finit plus d’aiguiser son appétit pour l’or noir africain.

En effet, après la Tunisie, le Gabon, le Nigeria, la société Panoro Energy ASA vient justement de faire son entrée en Afrique du Sud, confirmant ainsi sa forte détermination à fonder une société pétrolière internationale de premier plan et focalisée sur l’Afrique.

C’est dans ce cadre que Panoro Energy a annoncé la signature d’un Farm Out Agreement (FOA) avec une filiale d’Africa Energy Corp (AEC), qui fait partie du groupe d’entreprises Lundin.

Cet accord prévoit qu’une filiale en propriété exclusive de Panoro acquiert une participation de 12,5% dans le Bloc 2B situé dans le bassin d’Orange, au large de la côte ouest de l’Afrique du Sud.

Le bloc d’exploration a un play pétrolier attractif dans un bassin de type rift, avec une découverte de pétrole existante et des plans à court terme pour forer le puits Gazania-1 ciblant des ressources prospectives brutes estimées à 349 millions de barils (MMbbls).

A l’occasion de la signature dudit accord, John Hamilton, CEO de Panoro, a déclaré que «cette acquisition (ou Farm-in) dans le Bloc 2B est conforme à la stratégie de Panoro consistant à acquérir des intérêts d’exploration minoritaires à fort impact à proximité des découvertes existantes et avec des voies de commercialisation établies. Nous sommes particulièrement ravis de travailler avec Africa Energy Corp, qui a joué un rôle important dans la découverte du potentiel pétrolier et gazier offshore en Afrique du Sud. Les activités d’exploration à travers l’Afrique australe se préparent pour une période très chargée, et nous sommes impatients de forer les prospects identifiés sur ce bloc».