La Bourse de Tunis a débuté, la séance de ce mardi, dans le rouge où le Tunindex perd 0,24% avec 7 156,24 points dans un volume total de 0.594 MD, selon Mena Capital Partners.

Dans le vert, le titre SOTUMAG grimpe de 3,36% à 3,07 D suivie par ENNAKL AUTOMOBILES et SOTETEL qui gagnent respectivement, 2,58 % et 2,13 % à 11,90 D et 5,73 D.

A la baisse, le titre SOPAT chute 3,28 % à 1,47 D tout comme les ELECTROSTAR et BANQUE DE L’HABITAT qui enregistrent un amoindrissement respectif de 2,89 % et 2,70 % à 1,34 D et 10,80 D.