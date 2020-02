La société SIPHAT tiendra sa communication financière, le jeudi 27 février 2020 à 15h00 au siège de la Bourse de Tunis, Les Berges du Lac II.

Cette communication sera animée par M. Anis Klouz, président du conseil d’administration et Directeur Général de la SIPHAT et portera sur l’assainissement de la situation financière actuelle et la présentation du nouveau Business-Plan 2020-2023 traçant ainsi les perspectives d’avenir.