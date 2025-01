« Le retour à l’activité de la Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie (SIPHAT) augmente la capacité de l’industrie pharmaceutique à se développer en tant que société mère de l’industrie des médicaments dans le pays » a déclaré le Directeur général de la santé au ministère de la Santé, Abderrazak Bouzouita à l’Agence TAP.

Bouzouita a exprimé le vœu de voir la SIPHAT développer son potentiel de production, ajoutant que le redressement et le retour à l’activité de la société reflètent la volonté de promouvoir le développement de l’industrie pharmaceutique.

« SIPHAT est une entreprise hautement qualifiée avec un appareil de production conséquent grâce à la disponibilité des équipements et des machines », dit-il tout en soulignant que le ministère de la Santé soutient la SIPHAT et tous les fabricants de produits pharmaceutiques afin de développer la production pharmaceutique et de répondre aux besoins ainsi que d’exporter des produits pharmaceutiques.