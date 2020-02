“La Chine est en mesure de contenir les effets du coronavirus et de réaliser ses objectifs économiques pour 2020”, a déclaré, samedi, l’ambassadeur de la Chine à Tunis, Wang Wenbin.

Le diplomate chinois, qui s’exprimait, à un atelier sur la complémentarité économique tuniso-chinoise, à la Cité de la Culture (Tunis), estime que son pays “dispose d’une expertise dans la gestion et l’anticipation des crises” et que “l’économie chinoise va reprendre son rythme de croissance et contribuer à stabiliser la croissance mondiale”.

Il a évoqué, dans ce cadre, des mesures d’augmentation de l’investissement dans les capitaux et une réduction progressive des impôts.

Dans la ville de Wuhan, fief de l’épidémie coronavirus, la moyenne des personnes atteintes par ce virus a baissé, d’après lui, de 10 fois cette semaine, du 13 au 20 février 2020.

En dehors de la Chine, le nombre des pays touchés par le coronavirus et des personnes décédées demeure de loin moindre que celui enregistré, lors de l’apparition, en 2009, du virus H1N1, tempère-t-il.

“La crise que traverse la Chine, deuxième puissance économique mondiale, a impacté le monde entier sur les plans sanitaire et économique”, estime Omar Belkhiria, président de l’association “Nama Tounès”, organisatrice de l’atelier.

Le responsable s’est dit “confiant” que le gouvernement chinois est capable de surmonter cette situation, qui nécessite, néanmoins, des efforts coordonnés à l’échelle internationale.

Le coronavirus, récemment nommé “Covid-19” par l’Organisation mondiale pour la santé (OMS), a été signalé pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019.

Selon l’OMS, le virus a déjà contaminé plus de 76 000 personnes en Chine et 1 100 ailleurs dans le monde, et causé plus de 2 345 morts.

L’organisation onusienne a appelé, vendredi, la communauté internationale à “se préparer à toute éventualité”. Car, “cette épidémie pourrait aller dans n’importe quelle direction”, a averti le premier responsable de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse quotidienne. “Nous sommes encore dans une phase où il est possible de contenir l’épidémie”, a-t-il encore déclaré.