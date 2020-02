Des entreprises tunisiennes spécialisées dans l’huile de pépins de figue de barbarie participeront, pour la deuxième année consécutive, au Salon cosmétique international “INCOSMETICS” qui se tiendra en avril 2020 en Espagne. Cette participation s’inscrit dans le cadre de la valorisation du produit phare du secteur par le CEPEX, selon un communiqué de l’ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement industriel).

Parmi les actions destinées à valoriser l’huile de pépins de figue de barbarie, figure également la production par le PAMPAT (Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir), d’une nouvelle vidéo montrant, le grand potentiel caché de cette l’huile et les bienfaits de ce produit cosmétique anti-âge.

La filière de figue de barbarie biologique compte actuellement, plus d’une trentaine d’opérateurs, alors qu’auparavant les opérateurs se comptaient sur les doigts de la main.

Les investissements réalisés dans la filière, au cours des quatre dernières années, dépassent les 15 Millions de Dinars, ce qui a permis de créer près d’un millier d’emploi, d’après l’ONUDI.

En parallèle avec l’augmentation des opérateurs, la filière a également connu une grande diversification de la gamme de produits.

Au démarrage, les entreprises se focalisait presque exclusivement sur l’huile de pépins de figue de barbarie bio et les produits cosmétiques à savoir des gels, des crèmes, des savons, des sérums, des shampooings et bien d’autres, mais aujourd’hui elles mettent également, en avant une large gamme de produits agroalimentaires notamment le vinaigre amincissant, le sirop sans sucre ajouté, le miel, le jus ou encore les aliments de bétails en s’orientant chaque fois plus vers l’exportation,lit-on dans le communiqué.

Actuellement les produits issus de la figue de barbarie occupent déjà la 5ème place des exportations tunisiennes du secteur biologique tunisien.

L’huile de pépins de figue de Barbarie bio, un produit dermatologique anti-âge, est riche en Omega 6 et en Vitamine E. Elle régénère, cicatrise, diminue les rides, réduit les tâches, raffermit la peau et estompe les vergetures.

Cependant, pour produire un litre de cette huile, il faut 30 kilos de pépins, soit une tonne de figues de barbarie, toujours selon le communiqué de l’ONUDI.