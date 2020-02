La splendeur de la Renaissance rencontre l’innovation technologique dans l’exposition italienne “Raffaello, le portraitiste”, qui sera visible du 28 février au 28 mars 2020, à la galerie MACAM du Musée National d’Art Moderne et Contemporaine de la Cité de la Culture.

Les portraits du peintre italien Raffaello (1483-1520), reproduits à très haute définition, et une installation multimédia seront présentés sous la supervision du commissaire de l’exposition Antonio Paolucci.

A l’affiche de cette exposition un autoportrait Raffaello datant de 1504-1506 qui est une peinture à l’huile sur bois (45 × 33 cm), conservée à la Galerie des Offices, à Florence.

L’exposition se tient à l’occasion du 5ème centenaire de la mort de cet artiste considéré comme l’un des plus célèbres portraitistes italiens de la Renaissance. Elle est organisée par le ministère italien des Affaires Etrangères et la RAI qui “ont choisi Tunis et sa prestigieuse Cité de la Culture comme première étape d’une exposition itinérante qui fera le tour du monde”, annonce un communiqué de la section culturelle de l’ambassade d’Italie à Tunis.

La partie italienne évoque une initiative qui “est une occasion d’entamer une longue et riche collaboration entre l’Institut Culturel Italien et le Musée National d’art moderne et contemporain MACAM et sa galerie qui orne le hall central de Cité de la Culture”.

L’exposition “Raffaello, le portraitiste” sera ouverte de 10h00 à 19h00, chaque jour, sauf le lundi. Elle donne une opportunité unique d’admirer, dans un seul espace, les plus célèbres portraits du maître de la Renaissance en reproductions numériques très fidèles aux originaux.

Grâce à l’expertise et à la technologie italiennes, les plus avancées, sera possible de revivre l’émotion des couleurs et de la lumière des œuvres de Raffaello.

Cette exposition fait partie du projet Opéra Omnia qui est né de la constatation que la totalité du patrimoine artistique -de Leonardo, Raffaello, Caravaggio et d’autres maîtres de la peinture italienne- est dispersé dans différents musées, églises et collections privées, ce qui et rend impossible la réalisation de grandes expositions monographiques.

Grâce à Opera Omnia, les expositions peuvent être facilement transportées et installées partout dans le monde. Le professeur Antonio Paolucci, un des plus importants experts internationaux et curateur de l’exposition, certifie la rigueur scientifique qui est à la base du projet.

Raffaello Sanzio (Raphaël en français) est un peintre et architecte italien de la Haute Renaissance. Connu également sous le nom de Raffaello da Urbino, ce peintre est né dans la ville de Urbino -réputée pour être le foyer de la Renaissance vers le début du 16e siècle. Il est mort, à 37 ans, dans la capitale italienne où il fut enterré au Panthéon de Rome.

Parmi ses œuvres picturales célèbres, “La Madone du grand-duc”, “Un couronnement de la Vierge”, “Le mariage de la vierge”, “La transfiguration”.

Son oeuvre considérable est essentiellement composée de peintures à l’huile, fresques, dessins et travaux d’architecture.