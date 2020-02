Ghazi Chaouachi, candidat au poste de ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières dans le gouvernement de Elyès Fakhfakh, est né le 2 mai 1963 au Bardo et est titulaire d’une maîtrise en droits privé de la Faculté de droits et des sciences économiques de Tunis en 1987.

Il a obtenu en 1988 un Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) de la même faculté et a été élu député représentant l’arrondissement de Ben Arous au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) lors des élections législatives de l’année 2014.

Il a cofondé le parti du courant démocratique et a été son secrétaire général adjoint de 2013 à 2016.

Il a occupé le poste de secrétaire général de ce parti de septembre 2016 à avril 2019.

Chaouachi a également l’assistant du président de l’ARP, chargé des affaires des députés, pendant la troisième session parlementaire. Il est membre de l’instance scientifique de l’académie parlementaire.

Actuellement, il occupe le poste de président du groupe démocratique à l’ARP.

Ghazi Chaouachi, est marié et père de trois enfants.