Dans le cadre du Fonds d’Engagement Culturel Local en Tunisie, “Tfanen – Tunisie Créative” lance un nouvel appel à projets destiné aux entreprises culturelles pour une enveloppe globale de 300 000 euros (940 000 dinars environ).

La date limite pour l’envoi des candidatures est fixée au 12 mars 2020. Les candidatures se font uniquement en ligne en remplissant le formulaire, disponible en français et en arabe sur le site Tfanen.

Les entreprises culturelles privées éligibles sont celles qui sont créées et établies en Tunisie avec au moins deux années d’existence à la date du 14 février 2020.

Les projets retenus pourront bénéficier d’un financement allant de 30 000 dinars à 300 000 dinars (en fonction du chiffre d’affaires moyen de l’entreprise sur les deux dernières années).

Les projets proposés devront nécessairement contribuer à favoriser la diversité sociale et culturelle, la participation citoyenne et l’intégration socio-culturelle des minorités et/ou à appuyer l’accès à la culture dans les quartiers, les zones rurales, ou les régions reculées.

Pour avoir d’amples informations, les promoteurs culturels peuvent consulter le site de ce projet d’appui au renforcement du secteur culturel à l’adresse suivante: http://www.tfanen.org/appel-a-projets-fonds-dengagement-cu…/Tfanen –

Tunisie Créative a accordé, depuis 2017, des fonds de financement et d’accompagnement à 72 projets culturels pour un budget global de 3,4 millions d’euros.

Ces projets couvrent tous les gouvernorats de la Tunisie. Leur objectif est de promouvoir la diversité culturelle tunisienne et l’accès à la culture et soutenir la liberté d’expression et de création.

Le Fonds d’Engagement Culturel Local en Tunisie est l’un des fonds de subvention de Tfanen – Tunisie Créative. Sur la période 2019-2020, ce fonds a été divisé en deux appels.

Le premier, lancé en juin 2019, a été dédié aux associations culturelles et aux Etablissements Publics à Caractère Non Administratif (EPNA). Ce nouvel appel concerne uniquement les entreprises culturelles afin de répondre à leurs besoins spécifiques en appui technique et financier.

Ce Fonds dédié au secteur privé soutiendra des projets ayant un potentiel d’impact en termes de décentralisation et de développement durable de leurs secteurs ou territoires respectifs. Les aspects de structuration, de partenariats opérationnels, de génération de revenus et de durabilité des projets seront particulièrement valorisés.

En cohérence avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, il cherche à rapprocher la culture des citoyens, et à impulser une approche collaborative locale, au service d’un écosystème économique, culturel et social au sein duquel tous les acteurs (citoyens, société civile, secteur privé et institutions publiques) ont leur place et peuvent contribuer activement.

Tfanen – Tunisie Créative est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, démarré en juin 2016 et financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au secteur de la culture en Tunisie (PACT) du ministère des Affaires culturelles. Un budget total de 9,7 millions d’euros a été alloué pour la mise en œuvre de ce programme bilatéral sur la période 2016-2021 et pour toutes les activités du programme.

Le projet est une collaboration avec le réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne), mis en œuvre par le British Council.