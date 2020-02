Khaled BETTAIEB, directeur général de la Société Monétique Tunisie, et Naceur KCHAOU, directeur général de DataXion, ont signé, vendredi 7 février 2020, un contrat des services et de partenariat qui entre dans le cadre du développement et l’évolution de l’écosystème numérique et en particulier celui du secteur monétique en Tunisie.

DataXion, datacenter leader sur le marché de l’hébergement informatique en Tunisie, est certifié PCI DSS, ISO 27001 et conforme aux standards TIER IV.